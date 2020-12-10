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Задержанные в Ливии россияне освобождены

15:35
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Они уже вылетели в Россию

В МИД России сообщили, что задержанные в прошлом году в Ливии россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан освобождены и направляются в Россию.

"Да, они освобождены", - сказал замглавы МИД Михаил Богданов. По его данным, россияне могут прибыть в Россию в ночь с четверга на пятницу.

По данным источника РИА Новости, самолет с россиянами уже вылетел из аэропорта Триполи.

Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. В прокуратуре Ливии утверждали, что россияне пытались повлиять на местные выборы, однако эти утверждения опровергались российской стороной.

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