Голикова предостерегла от остановки вакцинации от COVID-19 в праздники

Властям в регионах следует обратить на это особое внимание

Вице-премьер России Татьяна Голикова предостерегла от остановки вакцинации от коронавируса во время предстоящих новогодних каникул в январе 2021 года. По ее мнению, процесс необходимо организовать так, чтобы он не прерывался, несмотря на праздники в стране.

"В связи с тем, что вакцина является двухэтапной, регионам следует обратить особое внимание на планирование вакцинации, чтобы на период январских праздников ее проведение не приостанавливалось", - говорится в сообщении секретариата Голиковой по итогам заседания проектного комитета нацпроекта "Здравоохранение" (цитата по ТАСС).

Все российские регионы уже заявили о готовности к вакцинации от COVID-19, поэтому её запустят до конца текущей недели, заявили также в секретариате вице-премьера.

Масштабная вакцинация от коронавируса уже стартовала в Москве (более 150 тысяч россиян получили "Спутник V" - данные центра Гамалеи). Пока сделать прививку могут учителя, врачи и соцработники, однако уже совсем скоро препарат будет доступен для всех желающих.

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