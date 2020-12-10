ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Голикова предостерегла от остановки вакцинации от COVID-19 в праздники

15:41
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Властям в регионах следует обратить на это особое внимание

Вице-премьер России Татьяна Голикова предостерегла от остановки вакцинации от коронавируса во время предстоящих новогодних каникул в январе 2021 года. По ее мнению, процесс необходимо организовать так, чтобы он не прерывался, несмотря на праздники в стране.

Украина вновь отказалась от российской вакцины
В Москве появились новые способы записи на прививку против COVID-19

"В связи с тем, что вакцина является двухэтапной, регионам следует обратить особое внимание на планирование вакцинации, чтобы на период январских праздников ее проведение не приостанавливалось", - говорится в сообщении секретариата Голиковой по итогам заседания проектного комитета нацпроекта "Здравоохранение" (цитата по ТАСС).

Все российские регионы уже заявили о готовности к вакцинации от COVID-19, поэтому её запустят до конца текущей недели, заявили также в секретариате вице-премьера.

Масштабная вакцинация от коронавируса уже стартовала в Москве (более 150 тысяч россиян получили "Спутник V" - данные центра Гамалеи). Пока сделать прививку могут учителя, врачи и соцработники, однако уже совсем скоро препарат будет доступен для всех желающих.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.