Путин призвал не "вешать" на граждан судимость за мелкие нарушения

Президент поддержал гуманизацию судебной системы

Владимир Путин призвал не "вешать" на граждан судимость за мелкие правонарушения. Президент России пообещал поддержать закон, направленный на гуманизацию судебной системы России.

" Не нужно на людей вешать судимость и все, что с этим связано, то, что тащится потом с человеком по жизни. Если речь идет о каких-то мелких правонарушениях, с кем не бывает? Жизнь есть жизнь, поэтому не нужно загонять человека в такие жесткие рамки, которые будут влиять на всю оставшуюся жизнь", - заявил глава государства на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека .

Президент России подчеркнул, что знаком с мнением по этому поводу председателя Верховного суда. Президент пообещал поддержать законопроект – однако отметил, что его надо доработать, передает ТАСС.

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