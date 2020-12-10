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Путин призвал не "вешать" на граждан судимость за мелкие нарушения

15:25
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Президент поддержал гуманизацию судебной системы

Владимир Путин призвал не "вешать" на граждан судимость за мелкие правонарушения. Президент России пообещал поддержать закон, направленный на гуманизацию судебной системы России.
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" Не нужно на людей вешать судимость и все, что с этим связано, то, что тащится потом с человеком по жизни. Если речь идет о каких-то мелких правонарушениях, с кем не бывает? Жизнь есть жизнь, поэтому не нужно загонять человека в такие жесткие рамки, которые будут влиять на всю оставшуюся жизнь", - заявил глава государства на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека .

Президент России подчеркнул, что знаком с мнением по этому поводу председателя Верховного суда. Президент пообещал поддержать законопроект – однако отметил, что его надо доработать, передает ТАСС.

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