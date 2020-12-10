Джордж Клуни попал в больницу накануне съемок

Актер не следил за свои здоровьем

Американского актера Джорджа Клуни госпитализировали с панкреатитом из-за резкого похудения.

Клуни нужно было сбросить вес для роли в фильме "Полночное небо", в котором должен исполнить роль пережившего апокалипсис астронома. За короткий срок актер скинул 13 килограмм, но за четыре дня до начала съемок его госпитализировали с сильными болями в животе.

"Кажется, я слишком увлекся, пытаясь быстро сбросить вес, и, наверное, не следил за собой", - рассказал актер.

Клуни потребовалось несколько недель, чтобы восстановиться. Он пропустил несколько съемочных дней, пишет "Газета.Ru".

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