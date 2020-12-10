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Собянин открыл новое здание для работы мировых судей района Раменки

16:08
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Оно открылось после капремонта

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Мосгорсуда Михаил Птицын осмотрели здание для размещения трех судебных участков мировых судей района Раменки. Оно открылось после капитального ремонта.

"Мы постепенно за последние годы десятки помещений для мировых судей реконструировали, обеспечили всю систему мировых судей компьютерной системой, мебелью, информационной новой системой. Сегодня мы запускаем на три мировых суда в Раменках прекрасное, на мой взгляд, помещение. Тем не менее, мы считаем, что сама система очень сильно перегружена, и с Михаилом Юрьевичем мы говорили о том, что необходимо выступить с инициативой, чтобы увеличить количество мировых судей, соответственно, выделить дополнительные помещения, набрать новый аппарат", - сказал Собянин.

Глава Мосгорсуда, в свою очередь, выразил благодарность мэру Москвы за новое здание для мировых судей, а профессор Московского государственного юридического университета имени Кутафина Игорь Дудко назвал работу столичного правительства по строительству и реконструкцию зданий для мировых судей примером для других регионов.

"Новое здание для мировых судей Москвы, на мой взгляд,  послужит примером и для других регионов. Очень важно чтобы институт мировых судей  состоял из высокопрофессиональных судей и были созданы условия для их работы. Мировые суды должны быть доступны гражданам даже в сложных условиях, таких как распространение коронавирусной инфекции", - сказал Дудко.

Важнейшим звеном в современной судебной системе мировых судей назвала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, открытие современных судебных участков – это движение "в правильном направлении в вопросе защиты прав человека".

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