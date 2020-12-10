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Школьникам Севастополя продлили зимние каникулы

16:00
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Отдыхать ученики начнут 21 декабря

Эпидемиологическая обстановка в Севастополе внесла коррективы в график школьных каникул. Ученики будут отдыхать с 21 декабря.
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Праздничные новогодние мероприятия в школах, как сообщили в городской администрации, пройдут отдельно в каждом классе до 19 декабря. При этом учреждения среднего специального образования и детские сады работают в штатном режиме.

"Школы и дополнительное образование на неделю раньше отпускаем на каникулы, аттестацию закончить успеваем. Есть случаи, когда у школьников и COVID-19 выявляется. Было два класса по COVID-19 закрыто, педагоги заболевают", - сообщил на заседании городского оперативного штаба по контролю распространения коронавируса губернатор Михаил Развозжаев.

По данным городских властей, в школах Севастополя вторую неделю подряд увеличивается количество классов, отправившихся на карантин. Причина - превышение 20-процентного порога заболеваемости, в том числе по ОРВИ, передает РИА Новости.

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