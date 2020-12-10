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Путин назвал проблему правозащитных организаций с иностранным финансированием

16:09
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Они занимаются сдерживанием России, уверен президент

Президент Владимир Путин прокомментировал работу правозащитных организаций в России, которые финансируются из-за рубежа.

"Люди-то наши честные, добрые и правильно организующие свою работу, но те, кто им платят, как правило, руководствуются другими целями, не укреплением России, а сдерживанием. В этом вся суть проблемы", - сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин подчеркнул, что работники таких организаций порядочные и честные, "которые стремятся к решению определенных вопросов и задач, стоящих перед нашей страной".

"Но других источников финансирования не нашли, получают эти деньги из-за рубежа и полагают, что опираясь на эти источники, они могут решать задачи, стоящие перед нашим обществом", - отметил глава государства (цитата по РИА Новости).

Ранее Путин предложил проработать идею создания в стране специального суда по правам человека. Эту идею предложил один из участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Этот институт требует и финансирования, и изменения определенной системы. Но в принципе, сама по себе идея правильная", - сообщил президент.

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