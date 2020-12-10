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Путин высказался о ковид-диссидентах

16:32
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Важно соблюдать баланс, отметил президент

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с выступлениями ковид-диссидентов.
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Ковид-диссиденты - это люди, которые не согласны с принимаемыми ограничениями в связи с коронавирусом, или отрицающие существование COVID-19.

"Мы с вами видим, что в некоторых странах происходит, когда так называемые COVID-диссиденты выражают свою реакцию достаточно бурно на необходимые шаги со стороны государства", - заявил Путин на заседании Совета по правам человека.

В таких случаях важно давать экспертную оценку происходящему, чтобы найти баланс между соблюдением прав человека и вынужденными ограничениями, подчеркнул российский лидер.  

Ситуация с коронавирусом в нашей стране и в мире остается острой. Президент отметил, что на данный момент среди российских министров есть заболевший коронавирусом, передает РИА Новости.

"Не буду называть фамилии, но у нас сейчас среди федеральных министров есть человек, который болеет коронавирусом", - рассказал Путин.  

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