Путин прокомментировал закон об иноагентах

Президент отметил, что документ не должен ограничивать деятельность людей

Отношения между государством и гражданином обсудили в четверг участники заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Его в режиме видеоконференции провел Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

Президент подчеркнул, что пандемия стала для нашей страны и всего мира непростым испытанием. Она подтолкнула к тому, чтобы проанализировать и даже переосмыслить многие ключевые принципы социального общения. Владимир Путин отметил, что в борьбе с общей угрозой под девизом "Мы вместе" объединились представители практически всех уровней власти, волонтёры, некоммерческие организации, тысячи неравнодушных граждан. При этом люди не только были готовы участвовать в общей работе, но и стали предъявлять новые требования к государству, особенно в вопросах реализации своих прав в области здравоохранения, образования, сохранения персональных данных. По словам президента, в условиях, когда все страны оказались в поиске баланса между неизбежными, но вынужденными ограничениями и необходимыми свободами, экспертная оценка правозащитников становится крайне востребованной.

"Одна из актуальных тем – это, конечно, система организации здравоохранения и права пациентов. Речь идёт о качестве и своевременности оказания медицинской помощи. Конечно, государство делает очень многое для того, чтобы работа шла ритмично и на благо граждан, но при этом, безусловно, есть и сбои. Прошу вас уделить внимание и тому, как соблюдаются права людей в первичном, самом близком к людям, звене здравоохранения и продолжить мониторинг помощи, конечно, больным по графику, по планам, в том числе и, может быть, в первую очередь онкологическим больным. Практически ещё не изучена, не осмыслена такая сфера, как свобода человека и искусственный интеллект. Потому сейчас востребованы именно профессиональные рекомендации о том, как дальше развивать цифровые сервисы, предотвращая риски нарушения прав людей на конфиденциальность, на неприкосновенность частной жизни, на свободу выражения мнений. По опросам общественного мнения, кстати говоря, вопросы, связанные с защитой личных данных, очень беспокоят людей", - заявил президент.

В ходе дискуссии участники заседания высказали ряд идей и предложений. Одно из них - создать Российский суд по правам человека. Владимир Путин одобрил эту инициативу, отметив, что она требует детальной проработки. Обсуждалась также проблема задержаний журналистов при освещении массовых акций. По словам президента, он даст поручение полпредам в федеральных округах выработать меры, которые позволят представителям СМИ беспрепятственно работать в подобных ситуациях. Кроме того, глава государства высказался относительно закона об иноагентах, который, по мнению ряда правозащитников, препятствует работе НКО.

"Я уверен, что те люди или те организации, которые получают деньги из-за границы на определенные цели, они тоже, как правило, очень порядочные, честные люди, которые стремятся к решению определенных вопросов, задач, стоящих перед нашей страной. Но, вот, других источников финансирования не нашли, получают эти деньги из-за рубежа и полагают, что, опираясь на эти источники, они могут решать задачи, стоящие перед нашим обществом. Люди-то наши честные, добрые и правильно организующие свою работу, но те, кто им платят, как правило, руководствуются другими целями: не укрепления России, а сдерживания, в этом вся суть проблемы. Конечно, это такая тонкая сфера, которая требует точной и ясной юридической техники, понимания как того, что у нас написано на бумажке, так и того, что в жизни осуществляется. Я хочу вас заверить, что буду делать то, что от меня зависит, чтобы поправить то, что работает вкривь и вкось. С одной стороны, надо защитить наши внутренние интересы и внутреннюю политику от вмешательства, а с другой стороны, дать возможность дать людям спокойно работать и не оглядываться по сторонам", - сообщил Путин.

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