Собянин оценил итоги капремонта здания мировых судей в Раменках

Уже на завтра в нем пройдут первые слушания

В столичном районе Раменки мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел после капитального ремонта здание, в котором будут размещены сразу три участка мировых судей. Помещение оснастили компьютерной техникой и мебелью, а также необходимой информационной системой.

О таком рабочем месте уже давно мечтали московские мировые судьи трех участков Раменского района - 178-го, 179-го и 180-го. До этого приходилось трудиться в стесненных условиях - в здании Никулинского районного суда. Теперь у судей свое здание по адресу: Мичуринский проспект, 29а. Долгое время оно не использовалось. Из такого заброшенного состояния строители за 7 месяцев превратили его в современное, а главное просторное здание. Заменили все оконные блоки, отремонтировали перекрытия и кровлю. На входе посетителей ждет комфортная зона, где можно спокойно поработать со своими документами.

Казалось бы, ничего особенно – всё, как должно быть в обычном суде. Но такого простора ждали долго. Три зала заседаний мировых судей, рабочие кабинеты, помещения для хранения архивов и канцелярии. 6 камер для размещения лиц, находящихся под стражей, и комната для конвойных.

"Система мировых судей в Москве - одна из самых крупных. Тем не менее, они несут колоссальную нагрузку. Вообще 70% всех дел проходит через мировые суды. Это огромное количество москвичей, которые постоянно обращаются по тем или иным проблемам. Или для решения тех или иных исков. И от того, в каких условиях находятся мировые судьи во многом зависит, конечно, и комфорт тех, кто приходит сюда", - заявил Собянин.

"Спасибо за такое прекрасное здание. Это настоящий дворец. Коллективу хочется пожелать , чтобы всегда вы помнили, что основная задача - это защита конституционных прав и свобод граждан. Судите по справедливости, работайте честно. С новосельем вас", - сказал председатель Мосгорсуда Михаил Птицын.

Мировые судьи провели для мэра небольшую экскурсию по залам судебных заседаний. Даже показали тревожную кнопку. Рассказали и о самом наболевшем.

"Плотность населения района Раменки составляет 142 тысячи человек. Конкретно на этом судебном участке, 179, плотность населения составляет 35 тысяч человек, что превышает допустимую норму, установленную федеральным законом в 23 тысячи человек", - сказал Алексей Гусев, мировой судья судебного участка №179 района Раменки города Москвы.

Мировые судьи рассказали мэру, что нагрузка у них большая, приходится много работать и часто задерживаться.

"Мы считаем, что сама система очень сильно перегружена. И мы с Михаилом Юрьевичем говорили о том, что необходимо выступить с инициативой, чтобы увеличить количество мировых судей. Соответственно, выделить новые помещения, набрать новый аппарат для этого. Но для этого нужна соответствующая законодательная инициатива, чтобы нам дали необходимое количество судей для того, чтобы разгрузить действующие участки. Но пока будем реконструировать, повышать уровень и качество действующих судов", - заявил мэр Москвы.

Уже на завтра в новом здании пройдут первые слушания.

Екатерина Гоголева, Сергей Ким, Владислав Подымский, Александр Медведев, "ТВ Центр".

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