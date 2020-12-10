Лавров объяснил, как Запад использует пандемию в своих целях

Глава МИД России видит "отголоски неоколониальной политики и привычек"

Запад сделал сознательный выбор в пользу политики сдерживания России в самой агрессивной форме. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, передает "ТВ Центр".

Он отметил, что этот год стал поворотным в том смысле, что все те противоречия, которые копились годами в международных делах, всплыли на поверхность и усугубились пандемией, которую, по мнению министра, западные страны, прежде всего, используют в своих целях. Не желая объединять усилия в борьбе с общими трансграничными угрозами, они - напротив - обостряют противоречия, и даже пандемию пытаются использовать в своих эгоистических целях. Такое поведение западных партнёров Лавров назвал "отголосками неоколониальной политики и привычек".

"Есть здесь и проявление попыток сдержать развитие новых мировых центров, наказать тех, кто проводит самостоятельную внешнеполитическую линию. Это проявляется и в ситуации вокруг так называемой "гонки вакцин". Россия считает, что - несмотря на все сложности - необходимо всё-таки искать пути для того, чтобы объединять страны и правительства, искать конструктивную повестку дня, которая будет опираться на принцип коллегиальности, принцип равноправности. Всё это должно способствовать деэскалации международной ситуации, обеспечивать предсказуемость мировых процессов", - заявил Лавров.

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