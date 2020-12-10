Как проходит масштабная вакцинация от коронавируса в Москве

В ближайшее время "Спутник V" начнут ставить в регионах

За сутки 25 тысяч 877 россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, выздоровели и выписаны из больниц. За все время пандемии этот недуг победили более двух миллионов человек. Суточный прирост заболевших составил 27 тысяч 927 случаев. Умерли - 562 человек, сообщили в оперштабе. Масштабная вакцинация к концу недели будет запущена по всей России. А с нового года планируется увеличить выпуск "Спутника V". Как сообщил производитель, в месяц будут выпускаться не меньше шести миллионов доз вакцины.

Вопросов задают много - этого требует протокол. Мало прийти и сказать, что здоров - медики должны в этом убедиться. До введения препарата проверяют весь организм. Любые признаки ОРВИ или обострение каких-то хронических заболеваний - серьёзный камень преткновения. Правила строгие, но только так исключается любая малейшая вероятность, что после прививки что-то пойдёт не так. В первой волне масштабной вакцинации - военные, медики, учителя и сотрудники экстренных служб по всей стране. Те, кто уже получили препарат, делятся впечатлениями.

"Вот я сделала первую прививку! Побочки у меня вообще нет! Я даже не почувствовала! Единственное то, что у меня рука в первый день побаливала. И всё! Ни температуры, ни озноба", - сообщила соцработник Гульнара Астахова.

Российский "Спутник V" хорошо зарекомендовала себя ещё во время тщательного тестирования. Двухкомпонентную вакцину запустили в гражданский оборот, и препарат всё так же доказывает свою эффективность. После первого укола должен пройти 21 день. Впрочем, у некоторых добровольцев уже зафиксировано значительное укрепление иммунитета. С каждым днём растёт и количество желающих сделать прививку.

Подробности смотрите в репортаже Александры Сергамасовой.

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