Липницкая показала подросшую дочку от Тарасенко

С каждым месяцем малышка все больше похожа на Юлю

Российская фигуристка Юлия Липницкая поделилась в Instagram фотографиями подросшей дочки Каталины.

Девочке уже пять месяцев и она – копия своей мамы. На кадрах запечатлен момент, как Юля и Каталина едут в машине на заднем сидении. Малышка одета в белое боди и забавную шапку с заячьими ушами.

22-летняя спортсменка стала мамой 27 июня 2020 года. Отец ребенка – Владислав Тарасенко, с которым Липницкая уже несколько лет состоит в отношениях.

Липницкая завершила карьеру в 2017 году. К 19 годам, помимо олимпийского золота, она успела завоевать титул чемпионки Европы и стать серебряным призером чемпионата мира 2014 года.

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