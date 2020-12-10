Россиян предупредили о самом опасном времени для покупок на Новый год

Больше всего людей в магазинах фиксируют до 9:00 и с 18:00 до 19:00, напомнил представитель АКОРТ

Из-за большого скопления людей и угрозы распространения коронавируса во время новогоднего шоппинга в продуктовые магазины не стоит ходить до 9:00 утра и в промежуток с 18:00 до 19:00 вечера. Об этом заявил директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко.

Он посоветовал закупиться продуктами уже сейчас, не дожидаясь окончания месяца. Некоторые овощи и фрукты, а также консервы могут храниться долго.

"Есть обязательные часы пик в магазинах: до 9 часов утра, когда люди идут на работу, забегают в булочные, кондитерские, магазинчики, чтобы купить себе что-то на завтрак, и с 18:00 до 19:00, когда многие возвращаются с работы", - напомнил он в беседе с "Радио 1".

Обращаясь к администрациям продуктовых магазинов, Власенко попросил их по возможности рассчитывать количество посетителей, которые допускаются в торговый зал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"