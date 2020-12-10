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Гинцбург разъяснил порядок вакцинации людей с аллергией

17:32
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Российский препарат подходит для этого, а американский - нет

Российская вакцина "Спутник V" подходит для людей с аллергией, но перед иммунизацией необходимо соблюди несколько правил.
Прививки вакциной "Спутник V" получили более 150 тысяч россиян

Первое – прививку нельзя ставить в период обострения заболевания. Второе – хроническим аллергикам перед вакцинациенй необходимо сдать кровь на анализ, чтобы проверить некоторые параметры, передает ТАСС.

"В первую очередь, нужно исследовать С-реактивный белок, а также уровень иммуноглобулинов класса Е, которые соответственно являются теми агентами, которые и вызывают аллергические осложнения", - заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Уученый не исключил, что американская вакцина Pfizer, вероятно, противопоказана людям с аллергией из-за своей технологии – система интерферонов человека будет активно реагировать на РНК-содержащий препарат.

"Поэтому для людей с аллергией вакцина Pfizer потребует дополнительных исследований в плане еёеширокого применения", - подчеркнул Гинцбург.

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