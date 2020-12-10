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"Да, это Путин": президент созвонился с бабушкой из Ставрополья

18:05
  • четверг
  • 10 декабря 2020

97-летняя пенсионерка мечтала поговорить с главой государства

Президент России Владимир Путин созвонился с пенсионеркой из Ставропольского края, которая очень хотела с ним поговорить.

Ранее в четверг во время заседания с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) правозащитница Галина Осокина рассказала президенту о просьбе 97-летней Натальи Ивановны Донсковой.

"Что касается пожилой женщины, которая хотела бы переговорить со мной, то ради Бога, я с удовольствием с ней переговорю, только телефон-то вы не оставляете. Приглашаете в гости, сказали, что "старушка вам будет очень рада", но адреса не оставляете. Как так?", - заметил президент.

Путин поручил руководителям ФСБ и МВД связаться с пенсионеркой, передает ТАСС. Женщину нашли и соединили с президентом еще до конца встречи с членами СПЧ. Во время заседания зазвонил телефон, президент подъехал к аппарату на офисном стуле и снял трубку.

"Алло, да? Наталья Ивановна? Добрый день! Да, это Путин. Да, это я. Галина Александровна Осокина передала, что вы хотели переговорить", - ответил Путин.

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