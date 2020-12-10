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Собянин: около 20 тыс. москвичей записались на вакцинацию от COVID-19

18:17
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Мэр рассказал о ходе вакцинации в столице

Около 20 тысяч москвичей записались на вакцинацию от COVID-19, более шести тысяч уже привились. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы первыми сделали открытую электронную систему записи для групп риска. За этот период времени записалось около 20 тысяч человек, и больше 6 тысяч привились", - сообщил Собянин.

В интервью "России 24" он отметил, что вся система работает хорошо, начиная от крупных холодильных установок  и заканчивая перевозкой вакцины.

Оценивая ситуацию по коронавирусу в Москве, мэр заявил, что она стабильная, но сложная.

"Количество госпитализаций за прошлую неделю не изменилось по сравнению с предыдущей, остается стабильным. Вся медицинская система Москвы работает в напряжении. При этом все ее звенья выполняют свои функции: и скорая помощь, и амбулаторное звено, КТ-диагностика, ПЦР-диагностика, стационары", - сказал Собянин.

По словам Собянина, в январе в столице должен открыться новый завод по производству вакцин от новой коронавирусной инфекции.

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