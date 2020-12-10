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Привившиеся от COVID-19 москвичи могут получить преференции

18:23
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Этот вопрос будет проработан

Власти Москвы могут рассмотреть преференции для тех, кто сделает прививку от новой коронавирусной инфекции.
Собянин: около 20 тыс. москвичей записались на вакцинацию от COVID-19

"Что касается каких-то специальных преференций для тех, кто привился, пока нет. Но, конечно, давайте думать над этим вопросом", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

На текущий момент уже привились более шести тысяч москвичей. Еще около 20 тысяч записались на вакцинацию.

В ближайшее время в столице будет расширен охват вакцинации, подчеркнул градоначальник в интервью телеканалу "Россия-24". В списки войдут другие категории группы риска. 

"Это будет зависеть от того, сколько фактически вакцины мы получим уже следующей партией", - подчеркнул Собянин.

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