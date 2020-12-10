Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения на Новый год

Метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь

Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения и штрафные санкции в период новогодних праздников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Дополнительных ограничений мы не планируем, никаких штрафных и административных санкций не планируем. Конечно, москвичи будут гулять по улицам, паркам, скверам, но при этом никаких специальных массовых мероприятий мы там устраивать не собираемся", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Московский метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать всю новогоднюю ночь, чтобы не допустить столпотворения пассажиров, рассказал мэр. При этом льготы на проезд, действие которых было приостановлено из-за пандемии, пока не будут восстановлены.

Ранее Собянин объявил, что власти Москвы могут рассмотреть преференции для тех, кто сделает прививку от новой коронавирусной инфекции.

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