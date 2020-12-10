Собянин рассказал, когда в Москве закончится дистанционное обучение

Нужно дождаться спада COVID-19

Студенты и школьники перейдут на очную форму обучения, как только в Москве начнется спад заболеваемости коронавирусом.

Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он выразил уверенность, что текущее дистанционное образование не влияет на качество получаемых знаний.

"Я надеюсь, что дистанционное обучение не будет навечно, вопрос о неделях и месяцах, когда мы увидим хоть небольшой спад заболеваемости и будем раскрывать и переходить снова на очное обучение с онлайна", - подчеркнул мэр.

Московские школьники с 6 по 11 классы находятся на дистанционном обучении с 5 октября, студенты вузов – с 13 ноября.

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