США расширили санкции против России

Под ограничительные меры попали футбольный клуб "Ахмат" и фонд Ахмата Кадырова

США расширили санкции в отношении ряда физлиц и компаний из России. Об этом сообщает американский Минфин. В частности, под ограничительные меры попал вице-премьер Чечни Вахит Усмаев.

В санкционные списки также включены российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, бойцовский клуб "Ахмат", ООО "Чеченские минеральные воды", футбольный клуб "Ахмат" и ООО "МегаСтройИнвест".

Санкции вводятся в рамках глобального "Акта Магнитского", принятого в США в 2016 году, передает "Интерфакс". Он дает президенту США полномочия обновлять список иностранных структур и граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.

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