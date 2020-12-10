Нидерланды обвинили российских дипломатов в шпионаже

Они должны покинуть страну

Власти Нидерландов обвинили двух российских дипломатов в шпионаже и краже технологий.

Как сообщил местный телеканал NOS со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности страны, россияне работали под прикрытием в посольстве России в Гааге, являются офицерами Службы внешней разведки (СВР). Они якобы занимались сбором различной информации в сфере высоких технологий, в частности, в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и нанотехнологии.

Дипломаты объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну, пишет РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что действия Нидерландов не останутся без ответа.

"Высылка российских дипломатов из Нидерландов – очередной провокационный жест. Все обвинения в шпионаже голословны и написаны как под копирку. Европу, к сожалению, абсолютно беспочвенно сотрясают русофобство и шпиономания", - отметил он.

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