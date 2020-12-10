Голикова: Россия не скрывает статистику смертности по COVID-19

Смертность от коронавируса в России в октябре составила 22,5 тысячи случаев, свидетельствуют данные Росстата

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия не скрывает статистику смертности пациентов с коронавирусом и регулярно ее публикует - по истечении 40 дней после отчетного периода.

Также она отметила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции публикует статистику о новых случаях COVID-19 без изменения методологии.

"Оперативный штаб публиковал и продолжает без изменения методологии публиковать ежедневную статистику о количестве новых случаев выявления COVID-19, а также данных о выписке выздоровевших пациентов и, к сожалению, умерших. Но мы публикуем эту статистику как статистику умерших в ежедневном режиме исключительно при наличии однозначного диагноза смерти от COVID", - пояснила Голикова (цитата по РИА Новости).

Как свидетельствуют данные Росстата, смертность от коронавируса в России в октябре составила 22,5 тысячи случаев.

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