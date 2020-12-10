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Голикова озвучила окончательное решение по алкоголю при вакцинации

19:46
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Запрета не было, но есть нюансы

Запрета на употребление алкоголя при вакцинации от коронавируса нет.
Попова увеличила сроки воздержания от алкоголя перед вакцинацией

Речь идет об ограничении его употребления, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова. Важно тем, кто решил вакцинироваться, не пить алкоголь за три дня до и три дня после прививки, передает РИА Новости.  

"Я рекомендовала <…> в течение хотя бы трех дней до вакцинации и в течение трех дней после вакцинации воздержаться от принятия алкоголя. Это важно для формирования как раз того иммунитета, который мы все ждем", - сообщила она.

Вице-премьер призвала коллег прислушиваться к официальной информации, которая сводилась не к запрету, а лишь к ограничению принятия алкоголя и лекарственных препаратовю

Ранее Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова говорили о воздержании от горячительных напитков в течение 42 дней.

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