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На Урале разрабатывают вакцину от будущих коронавирусов

20:35
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Это инновационный препарат

Российские ученые работают над генетической вакциной "Урал", которая будет эффективна против любых разновидностей коронавирусов.
Прививки вакциной "Спутник V" получили более 150 тысяч россиян

Об этом РИА Новости рассказал председатель совета директоров производителя препарата ООО "Завод Медсинтез" Александр Петров.

"Наша вакцина разрабатывается таким образом, что она будет эффективна против любых разновидностей COVID, которые даже возможно будут возникать <…> Это новая совершенно технология, это инновационная вакцина", - заметил он.

На данный момент "Урал" проходит доклинические испытания на мышах. В скором времени начнется клиническое тестирование. 

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор". В октябре начались клинические испытания вакцины московского Центра имени Чумакова.

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