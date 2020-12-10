В Подмосковье произошел пожар в лаборатории ФМБА

Угрозы распространения огня нет

В подмосковном Красногорске произошел пожар в нежилом здании, которое принадлежит научному центру биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России.

В управлении МЧС по Московской области сообщили, что угрозы распространения огня нет. В здании расположена лаборатория (на момент ЧП она не работала).

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание на первом этаже. Площадь уточняется", - сказал собеседник РИА Новости.

Инцидент произошел по адресу: поселок Светлые Горы, дом 1. Информация о пострадавших не поступала.

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