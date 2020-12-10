Путин удивился идее включать иноагентов в советы при органах власти

Президент не может представить аналогичную ситуацию, например, в США

Проблемы в сфере соблюдения прав граждан, фиксируемые на фоне пандемии коронавируса, стали основной темой совещания президента с участниками СПЧ. Встреча традиционно прошла в День прав человека, отмечаемый 10 декабря во всем мире. Вопросы, поднятые на встрече, можно назвать глобальными. Один из ключевых - как соблюсти баланс между неизбежными, но вынужденными ограничениями и необходимыми свободами.

Ежегодная встреча главы государства с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека хоть прошла и в дистанционном режиме, но все традиции были соблюдены: долгий - почти три часа - и предельно откровенный разговор, что называется, без купюр, о проблемах в российской правовой системы. По словам Владимира Путина, в свете пандемии коронавируса отношения гражданин - государство приобрели новые ракурсы. Одними из самых актуальных тем уходящего года стали система организации здравоохранения и права пациентов на качественную и своевременную медицинскую помощь.

"Конечно, государство делает очень многое для того, чтобы работа шла ритмично и на благо граждан, но при этом, безусловно, есть и сбои. Это очевидно, я тоже об этом знаю. Поэтому работа правозащитных структур, конечно, здесь тоже востребована, и не только в связи с распространением коронавирусной инфекции. Прошу вас уделить внимание и тому, как соблюдаются права людей в первичном, самом близком к людям, звене здравоохранения и продолжить мониторинг помощи, конечно, больным по графику, по планам, в том числе и, может быть, в первую очередь онкологическим больным. В целом необходимо постоянно анализировать организацию планового лечения пациентов с опасными и хроническими заболеваниями.

Вынужденный временный переход на дистанционное обучение тоже выявил немало проблем. Конституция хоть и гарантирует доступное и бесплатное общее образование для каждого, но вот обеспечение учащихся необходимыми для удаленки гаджетами в ней не прописано.

"Дистанционка оказывается недешёвым удовольствием: компьютер стоит 30–40 тысяч рублей, интернет-трафик. Правительство принимает усилия по организации бесплатного трафика для учебных целей, но пока он доступен далеко не всем. А если семья малообеспеченная? Это очень серьёзная проблема. Министерство просвещения планирует до конца года поставить в субъекты Федерации 266 тысяч ноутбуков, этого мало", - советник Президента, председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

В России около трех миллионов школьников из малообеспеченных семей. Поэтому помощь государства в обеспечении их компьютерной техникой требуется масштабная.

"Мы можем потерять целое поколение, поскольку в условиях пандемии наносится очень существенный ущерб всему процессу образования, особенно, конечно, прежде всего, это касается детей школьного возраста. И здесь чрезвычайно важен доступ к современным способам получения знаний: это и железо так называемое, которое дорого стоит, сама компьютерная техника, всякое программное обеспечение, доступ к скоростному интернету и так далее – сколько мы видели у нас связанных с этим проблем. Вместе с тем, страна оказалась готова лучше, чем даже мы сами ожидали, и лучше, чем многие другие государства мира, к переходу в онлайн не только в сфере образования, но и по другим направлениям. Хотя этого недостаточно. Будем над этим работать. У правительства есть план действий", - заявил Путин.

В свете глобальной цифровизации был поднят и вопрос защиты прав граждан в этой сфере. Привели примеры возможных угроз - кибератаки, компьютерные мошенничества, злоупотребление персональными данными - и предложили совместно с правительством разработать проект концепции обеспечения защиты интересов россиян в цифровом пространстве. А председатель Совета Валерий Фадеев рассказал президенту о злоупотреблениях в Интернете со стороны американских IT-гигантов - YouTube, Facebook, Twitter - и целенаправленной дискриминации на этих площадках российских каналов. Вплоть до внесения в черные списки и полной блокировки.

"Это цензура, это поле информационного противоборства. Не мы это делаем – обращаю ваше внимание на это, заметьте, – не мы. Но мы вынуждены на это как-то реагировать, как-то отвечать. Давайте, разумеется, будем делать таким образом, чтобы сами себе в ногу не стрелять: будем развивать свои собственные сервисы, развивать свои собственные возможности, свои собственные сети, предоставлять качественные услуги у себя и не будем ограничивать людей там, где это совершенно не имеет никакого смысла. Я всегда исходил из того, что любые наши ответные действия не должны идти нам самим во вред", - отметил президент.

При всем взаимопонимании и конструктиве разговора Владимир Путин согласился с правозащитниками далеко не по всем вопросам. Так, например, они озаботились принятым в первом чтении Госдумой законопроектом о распространении статуса НКО-иностранного агента на незарегистрированные общественные организации и физлица. Президента удивила встревоженность членов совета тем, что документ, например, запрещает вхождение иноагентов в общественные советы при органах власти.

"Звучит это странновато, конечно. Не могу себе представить, чтобы иноагенты в США пришли и потребовали, чтобы их пустили в общественный совет Госдепа. Смешно даже говорить. Или в министерство внутренней безопасности. Вы понимаете, что это смешно? Это невозможно даже себе представить", - обратил внимание Путин.

При этом президент согласился: законопроект не должен ограничивать людей. И, допустил, что, возможно, нужно еще раз внимательно просмотреть документ, чтобы полностью исключить риски дискриминации.

На предложение объявить массовую амнистию в год 75-летия Великой Победы Путин ответил, что для начала нужно узнать мнение населения. Особенно - потерпевших.

Критически подошел и к просьбе не ограничивать заключенных в СИЗО или тюрьмах в звонках близким. Он напомнил, сколько мошенничеств в режиме онлайн совершается с помощью гаджетов из мест лишения свободы. А вот на просьбу 97-летней жительницы Ставрополья поговорить по телефону глава государства откликнулся незамедлительно. Мечту ветерана, озвученную в рамках акции "Елка желаний", президенту передали прямо во время заседания Совета.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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