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В Нижнем Новгороде ритуальные агенты избили родственников умершего

22:39
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Проводится доследственная проверка

В Нижегородской области произошёл конфликт с дракой между мужчиной, у которого скончался дедушка, и ритуальными агентами. Стоит отметь, что похоронщики приехали в квартиру первыми - до полиции и врачей.

- Всем подряд. Я просто сидел здесь. У меня голова вся в шишках. Били вот здесь. Я как мог закрывался, а били везде.

Роман Хренов показывает следы от ударов и рассказывает, как его избивала толпа неизвестных в его же собственном доме. Их, конечно, никто не пускал, но те якобы выломали дверь. Петли уже заменили, но на дверном полотне остались следы. И лицо ещё не зажило.

У Романа умер дедушка. Дома. Как и полагается, родственники позвонили в скорую помощь и полицию. Стали ждать врачей, чтобы те констатировали смерть. Но первым приехал похоронный агент. Ему заявили, что человек, который будет заниматься погребением, у семьи уже есть. Тоже самое сказали второму приехавшему похоронному агенту. И третьему. Это была женщина и, по словам родственников умершего, очень настойчивая.

"Она прям идёт сюда и идёт. И он (Роман) немножко её, может как-то грубо... сначала ей по-хорошему сказал, она не поняла… Они уехали и потом она якобы сказала своему мужу, что он её избил. И они приехали на пяти машинах", - рассказала дочь умершего Татьяна Хренова.

В одной комнате лежало тело. А на кухне за стенкой избивали внука умершего. "Мама идёт на костылях и с клюшкой. И я просто начала выгонять их этой клюшкой", - вспоминает Татьяна.

Это единственные кадры, которые успели снять пострадавшие (см. видео). Записали все автомобильные номера. Знакомые похоронного агента уезжают.

Позже приехала скорая - констатировала смерть и оказала первую помощь внуку умершего. Потом полицейские: описали тело и приняли заявление о нанесении телесных повреждений. Сейчас проводится доследственная проверка. Пострадавшие уверены: их данные ритуальным агентствам передали либо из службы скорой помощи, либо из правоохранительных органов.

В Павлове, Нижегородской области, сейчас расследуют похожее уголовное дело, возбуждённое против сотрудников районного отдела полиции по статье о превышении должностных полномочий. "За свои незаконные действия полицейские получали деньги в размере от трёх до 30 тысяч рублей", - сказала Юлия Склярова, старший помощник руководителя СУ СКР по Нижегородской области.

По данным Следственного комитета и областного ФСБ, информацию об умерших первыми получали сотрудники дежурной части и они же, как говорится, её сливали. Величина отката зависела, видимо, от стоимости похорон. Полицейских пока, на время следствия, от службы отстранили.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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