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Евросоюз продлил санкции против России

22:46
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Срок действия нынешних истекает в конце января

На саммите стран Евросоюза, который стартовал этим вечером в Брюсселе, решено сохранить санитарные меры в Европе до появления эффекта от вакцинации. Основные решения двухдневного саммита ожидаются в пятницу, передает "ТВ Центр".

Ключевая тема этого форума - утверждение семилетнего бюджета ЕС и распределение беспрецедентно большого Фонда восстановления экономики - почти два триллиона евро.

Другим важным вопросом остаётся проблема Brexit. Накануне провалилась последняя попытка Лондона и Брюсселя подписать соглашение до Нового года. Отдельной темой вынесен вопрос отношений ЕС с Турцией. Из-за жёстких действий Анкары в Восточном Средиземноморье многие страны Евросоюза грозят Турции санкциями. Но здесь единства между членами союза нет. Зато оно есть в отношении Москвы.

Как сообщила сегодня вечером пресс-служба председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, антироссийские санкции ЕС продлены ещё на полгода. Срок действия нынешних истекает в конце января.

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