В горящем научном центре ФМБА обрушилась крыша (видео)

В здании находятся подопытные крысы

В горящей лаборатории научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) произошло частичное обрушение крыши.

По данным МЧС, среди людей погибших и пострадавших нет. Опасных и ядовитых веществ и материалов в лаборатории не хранилось. Источник ТАСС в экстренных службах сообщает, что в здании находятся подопытные крысы и хозяйственный инвентарь.

Информация о пожаре в здании лаборатории ФМБА в подмосковном Красногорске поступила вечером в четверг. На данный момент площадь пожара составляет 200 квадратных метров, огонь локализован. К тушению привлечены 63 человека и 18 единиц техники.

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