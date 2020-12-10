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В горящем научном центре ФМБА обрушилась крыша (видео)

21:20
  • четверг
  • 10 декабря 2020

В здании находятся подопытные крысы

В горящей лаборатории научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) произошло частичное обрушение крыши.
В Подмосковье произошел пожар в лаборатории ФМБА

По данным МЧС, среди людей погибших и пострадавших нет. Опасных и ядовитых веществ и материалов в лаборатории не хранилось. Источник ТАСС в экстренных службах сообщает, что в здании находятся подопытные крысы и хозяйственный инвентарь.

Информация о пожаре в здании лаборатории ФМБА в подмосковном Красногорске поступила вечером в четверг. На данный момент площадь пожара составляет 200 квадратных метров, огонь локализован. К тушению привлечены 63 человека и 18 единиц техники.

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