На борту летевшего в Москву самолета умер пассажир

Пилотам пришлось экстренно посадить рейс в Екатеринбурге

Рейс Омск-Москва ("Домодедово") авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за внезапной смерти одного из пассажиров.

Как сообщили в следственном управлении на транспорте, 61-летний мужчина неожиданно потерял сознание в салоне самолета. Когда борт приземлился на землю, медики констатировали смерть пассажира.

Всего на борту находились 159 пассажиров, в том числе 34 ребенка. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются причины смерти пассажира.

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