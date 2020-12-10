Мосгордума приняла закон о бюджете Москвы на 2021-2023 годы

Теперь документ поступит на подпись мэра Москвы Сергея Собянина

Московская городская дума на внеочередном заседании в четверг приняла проект закона о бюджете Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Теперь документ поступит на подпись мэра Москвы Сергея Собянина, после чего вступит в силу.

Как ранее сообщила редактор законопроекта, министр финансов Москвы Елена Зяббарова, в столичном бюджете, несмотря на выпадающие доходы, будут выполнены все социальные обязательства перед горожанами.

По ее словам, в бюджете сохраняется высокая доля программных расходов, на финансирование 13 государственных программ направляется 93% общего объема расходной части бюджета.

"Бюджет столицы - это не сухие цифры и статьи доходов и расходов. Это, по сути, важнейший инструмент социально-экономического развития столицы. За цифрами стоит реальная жизнь Москвы и москвичей. Наша задача состояла в том, чтобы принять действительно качественный и проработанный документ, который позволяет гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед москвичами, обеспечивает стабильность и поступательный рост экономики", - прокомментировала в разговоре с АГН "Москва" глава комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Ранее в ходе рассмотрения документа депутатами и фракциями было внесено более 200 поправок, часть из них была принята на пленарном заседании столичного парламента.

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