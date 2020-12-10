Сотни подопытных мышей сгорели в лаборатории ФМБА в Красногорске

Пожар потушен

Более 300 подопытных мышей сгорели при пожаре в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в подмосковном Красногорске.

На животных испытывали различные препараты, сообщили РИА Новости в экстренных службах Московской области. В лаборатории не хранились опасные и ядовитые вещества и материалы.

Информация о пожаре в здании лаборатории ФМБА в подмосковном Красногорске поступила вечером в четверг. На данный момент пожар потушен. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, у здания рухнула кровля. Пострадавших нет. Прокуратура Подмосковья начала проверку.

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