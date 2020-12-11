Они уже здесь: слита секретная информация о сговоре США с инопланетянами

Данные распространил бывший глава израильской космической безопасности

Всё, что вы знали об НЛО, неправда. Никакие это не тарелки. В Пентагоне об этом узнали ещё два года назад благодаря экипажу истребителя ВВС, пролетавшего над Атлантикой. Лётчики успели сфотографировать летающий куб. В контакт не вступали. Всю информацию засекретили в 2018-м. Вы можете смеяться, а Пентагон в августе этого года был вынужден признать, что организовал рабочую группу по НЛО.

Как Америка жива-то до сих пор? Русские хакеры выбирают нужных президентов, НЛО грозят подорвать нацбезопасность. Кстати, в этом году минобороны США подтвердило подлинность трёх видеороликов погони американских истребителей за неопознанными летающими объектами. По сети они гуляют давно.

Можно иронизировать сколько угодно над безумной Америкой, подтверждение близких контактов с нездешним разумом прозвучало по эту сторону Атлантики. Бывший глава израильской космической безопасности Хаим Эшед на этой неделе слил журналистам секретную информацию - земляне контактировали с инопланетянами из некой "галактической федерации".

Человечество-то в целом не готово, а вот Америка – вполне! Эшед добавил: "Между правительством США и пришельцами есть соглашение. Они подписали договор на проведение экспериментов", и Дональд Трамп о существовании инопланетян знает.

Иногда посмотришь твиты Трампа, и понимаешь, что контакты с пришельцами дают результат. Если вы думаете, что космические гости обошли нас стороной, вы глубоко заблуждаетесь. Просто у нас народ посмекалистей. На популярной торговой площадке любой может купить банку с землёй с места посадки НЛО в Воронеже. 25 тысяч рублей за одну. От двух банок – торг.

А вот по поводу соглашения между инопланетянами и американским правительством... есть сомнения. Может быть, в действительности все не так, как на самом деле.

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