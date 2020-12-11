ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Ущерб занижается": зачем ЕС скрывает правду о санкциях против России

08:50
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Брюсселю необходимо демонстрировать, что потери для экономики не так велики, считает эксперт

Какой ущерб терпит Евросоюз от введения антироссийских санкций? Почему европейцы продолжают санкционную политику по отношению к России? Сохраняет ли Европа суверенитет? Насколько Брюссель готов идти против Вашингтона?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"В Европе происходит политическая демонстрация того, что ущерб от санкций не так велик. Понятно, что они всеми силами занижают этот показатель", - рассказал Делягин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.