"Ущерб занижается": зачем ЕС скрывает правду о санкциях против России

Брюсселю необходимо демонстрировать, что потери для экономики не так велики, считает эксперт

Какой ущерб терпит Евросоюз от введения антироссийских санкций? Почему европейцы продолжают санкционную политику по отношению к России? Сохраняет ли Европа суверенитет? Насколько Брюссель готов идти против Вашингтона?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"В Европе происходит политическая демонстрация того, что ущерб от санкций не так велик. Понятно, что они всеми силами занижают этот показатель", - рассказал Делягин.

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