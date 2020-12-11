ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Смертность от коронавируса с начала пандемии выросла вдвое

08:35
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Росстат выделил 4 группы умерших пациентов с COVID-19

Смертность от коронавируса России, по данным за октябрь, выросла с начала пандемии больше, чем в два раза. На тот момент, по подсчетам Росстата, было зарегистрировано 22 571 тысяч летальных исходов.
Вирусолог перечислил шаги к победе над коронавирусом

В Росстате выделили несколько групп скончавшихся пациентов с диагностированным COVID-19. В первой группе коронавирус назван как причина смерти, таких в октябре зарегистрировано 11 630 случаев.

Во второй группе - 2266 человек, у которых вирус не был идентифицирован. Однако медики считают, что высока вероятность смерти именно от COVID-19. Третья группа – 1711пациентов, у которых COVID-19 не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений иного заболевания.

У 6964 человек COVID-19 был выявлен, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений других болезней.

По данным Росстата, месяцем ранее, в сентябре 2020 года, скончались 9798 пациентов, у которых COVID-19 был назван в качестве основной либо сопутствующей причины смерти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.