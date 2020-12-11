Смертность от коронавируса с начала пандемии выросла вдвое

Росстат выделил 4 группы умерших пациентов с COVID-19

Смертность от коронавируса России, по данным за октябрь, выросла с начала пандемии больше, чем в два раза. На тот момент, по подсчетам Росстата, было зарегистрировано 22 571 тысяч летальных исходов.

В Росстате выделили несколько групп скончавшихся пациентов с диагностированным COVID-19. В первой группе коронавирус назван как причина смерти, таких в октябре зарегистрировано 11 630 случаев.

Во второй группе - 2266 человек, у которых вирус не был идентифицирован. Однако медики считают, что высока вероятность смерти именно от COVID-19. Третья группа – 1711пациентов, у которых COVID-19 не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений иного заболевания.

У 6964 человек COVID-19 был выявлен, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений других болезней.

По данным Росстата, месяцем ранее, в сентябре 2020 года, скончались 9798 пациентов, у которых COVID-19 был назван в качестве основной либо сопутствующей причины смерти.

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