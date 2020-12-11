Вирусолог перечислил шаги к победе над коронавирусом

Это сложная, но вполне достижимая задача

Чтобы побороть коронавирус, нужно понять, почему некоторые люди устойчивы к вирусу-возбудителю, считает вирусолог Александр Чепурнов. По его словам, важно понимать, что человечество может противопоставить болезни.

Чепурнов заявил, что в первую очередь следует разобраться, почему некоторые не могут заразиться коронавирусом. "Мы знаем много случаев, когда люди просто устойчивы к этому вирусу, об этом постоянно говорят. А дальше что? Необходимо мощнейшее генетико-аналитическое исследование или иммунологическое исследование, чтобы разобраться, каковы причины устойчивости у людей", - отметил вирусолог.

По его словам, причины устойчивости к COVID-19 могут скрываться на генетическом уровне или же иммунологическом, передает Радио Sputnik.

После определения причин следует заняться созданием химиотерапевтических препаратов, которые будут высокоэффективны именно против данного коронавируса. Чепурнов подчеркнул, что это хоть и сложная задача, но вполне достижимая.

"Это широчайшее поле деятельности. Мы знаем, что это возможно на примере гепатита С. Это инфекция, которая ничем не бралась, против которой невозможно создать вакцину из-за биологических свойств самого возбудителя. Тем не менее, разработаны эффективнейшие трехнаправленные химиотерапевтические препараты, которые с высочайшей надежностью излечивают это заболевание", - добавил вирусолог.

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