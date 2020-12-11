Байдену и Харрис присвоили звание "Человек года"

Они назвали это честью для себя

Журнал Time присвоил звание "Человек года" избранному президенту США Джозефу Байдену и вице-президенту Штатов Камале Харрис.

Главный редактор издания сказал, что избранный вице-президент США впервые удостоился такого звания. "Байден и Харрис представляют собой нечто эпохальное", - цитирует его ТАСС.

Обладателей почетного звания "Человек года-2020" представил музыкант Брюс Спрингстин. Из-за пандемии мероприятие проходило не в прямом эфире: его заранее записали на видео.

Байден и Харрис заявили, что решение журнала стало для них честью.

За звание "Человек года" также боролись 46-й президент США Дональд Трамп, главный инфекционист страны Энтони Фаучи и представители "Движения за расовую справедливость".

В прошлом году "Человеком года" по версии американского Time признали шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

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