Минстрой предрек рост цен на жилье в 2021 году

Подешевеет квадратный метро только в Бурятии

Россию в следующем году ждет рост цен на жилье. Как подсчитал Минстрой, средняя стоимость квадратного метра в первом полугодии 2021 года составит 49173 рубля. Это на 1,1% больше, чем стоимость жилья в этом полугодии.

Больше всего жилая недвижимость вырастет в цене в Москве, Амурской и Сахалинской областях, в Приморском и Хабаровском краях. В этих регионах квадратный метр подорожает на 8-9,5 тысячи рублей. В Якутии и Ленинградской области цены вырастут в пределах 4 тысяч рублей за квадрат.

Однако в 34 регионах страны цены на жилье, по прогнозам Минстроя, не изменятся. Подешевеет квадратный метр только в Бурятии —с 78,18 до 61,26 тысячи рублей.

Меньше всего в следующем году жилье будет стоить в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. Там стоимость квадратного метра составит от 31,5 тысячи рублей, пишет газета "Известия".

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