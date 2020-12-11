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В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы

08:41
  • пятница
  • 11 декабря 2020

В некоторых школах для младшеклассников отменили занятия

В Верхоянском и Оймяконском районах Якутии температура воздуха опустилась ниже -50 градусов по Цельсию. Об этом сообщили на сайте Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (УГМС).
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В пятницу на территории почти 20 населенных пунктов республики удалось зафиксировать температуру от -45 градусов и ниже.

"В Верхоянске отмечено минус 52 градуса, в Оймяконе столбик термометра упало до минус 51", - отметили в УГМС.

В Якутске утром было туманно, но без осадков. Ветер слабый, а температура воздуха - минус 40 - минус 42 градуса.

Из-за сильных холодов во многих школах региона отменили занятия для учащихся с первого по пятый классы, передает РИА Новости.

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