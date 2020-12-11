В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы

В некоторых школах для младшеклассников отменили занятия
В Верхоянском и Оймяконском районах Якутии температура воздуха опустилась ниже -50 градусов по Цельсию. Об этом сообщили на сайте Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (УГМС).
В пятницу на территории почти 20 населенных пунктов республики удалось зафиксировать температуру от -45 градусов и ниже.
"В Верхоянске отмечено минус 52 градуса, в Оймяконе столбик термометра упало до минус 51", - отметили в УГМС.
В Якутске утром было туманно, но без осадков. Ветер слабый, а температура воздуха - минус 40 - минус 42 градуса.
Из-за сильных холодов во многих школах региона отменили занятия для учащихся с первого по пятый классы, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"