Россиянам рекомендовали снимать маску на улице в мороз

В противном случае можно простудиться

Врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова заявила, что маску не стоит надевать на морозе в безлюдном месте.

"Маска не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице - сними маску", - говорит Белова. При этом, например, на остановке маску надевать нужно.

По ее словам, на внутренней стороне маски образуется влага. Она скапливается там при дыхании и в ходе разговора.

"Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо?" - цитирует врача РИА Новости.

По последним данным, свыше 70 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом, более 1,5 миллиона скончались.

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