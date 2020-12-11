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Россиянам рекомендовали снимать маску на улице в мороз

08:52
  • пятница
  • 11 декабря 2020

В противном случае можно простудиться

Врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова заявила, что маску не стоит надевать на морозе в безлюдном месте. 

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"Маска не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице - сними маску", - говорит Белова. При этом, например, на остановке маску надевать нужно. 

По ее словам, на внутренней стороне маски образуется влага. Она скапливается там при дыхании и в ходе разговора. 

"Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо?" - цитирует врача РИА Новости.

По последним данным, свыше 70 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом, более 1,5 миллиона скончались.

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