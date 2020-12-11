Москвичам рассказали о погоде в пятницу

День будет вполне комфортным

В пятницу, 11 декабря, москвичей ожидает бесснежная и малооблачная погода, а также до 5 градусов мороза, предупредил метеоролог Александр Синенков.

"Сегодня синоптическая обстановка в столичном регионе снова будет определяться западной периферией антициклона, благодаря чему сохранится малооблачная, бесснежная, но относительно холодная погода. В Москве малооблачно, без осадков. Температура воздуха в столице минус 3-5, в Подмосковье минус 2-7", - рассказал эксперт.

Он добавил, что ветер в столице будет юго-восточный, со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление хоть и немного понизится, но все равно останется выше нормы – 757 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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