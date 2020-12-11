ВДНХ запускает цикл познавательных онлайн-лекций о космосе

Первая лекция пройдет уже 13 декабря

Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ с этого воскресенья начинает цикл познавательных онлайн-встреч под названием "Космос по выходным". Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, лекции будут идти по выходным до конца февраля. Зрители первых выпусков узнают, к примеру, как отбирают в отряд космонавтов и чем астероиды отличаются от комет.

Первая лекция "Малые тела Солнечной системы" состоится 13 декабря в 16:00. Ее проведет старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин.

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