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Чем опасна потеря обоняния при COVID-19

09:40
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Привычка полагаться на обоняние может сыграть злую шутку

Свойственная большинству заболевших коронавирусом потеря обоняния может привести к ситуациям, ставящим под угрозу не только здоровье, но и жизнь. Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский.

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Во-первых, люди именно благодаря обонянию привыкли определять качество продуктов, а потому утрата этого чувства может стать причиной употребления некачественной или несвежей пищи. Врач рекомендовал внимательнее следить за качеством и сроком годности продуктов, пока обоняние не восстановится.

Также отсутствие запахов мешает определить утечку газа или дым в помещении, что особенно важно в отопительный сезон. Сейчас необходимо внимательно следить за газовым оборудованием, а также не забывать о датчиках дыма и газа, посоветовал врач.

"Это очень-очень важно, пожалуйста, обратите на это внимание, это может куче народа вообще спасти жизнь", - призвал Комаровский.

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