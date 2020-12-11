В Москве вылечились от коронавируса еще 5920 пациентов

Они могут стать донорами
За последние сутки в Москве выздоровели 5920 пациентов, которые заразились коронавирусной инфекцией.
В столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что общее число граждан, которые смогли победить вирус, достигло 518 889.
Переболевшие COVID люди в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы. Как напоминают в штабе, для этого у них не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С.
По последним данным, свыше 70 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом, более 1,5 миллиона скончались.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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