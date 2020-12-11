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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 69,59 миллиона

09:31
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Скончались 1,58 миллиона пациентов с коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 69,59 миллиона. Более 44,8 миллиона пациентов выздоровели. Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.
Смертность от коронавируса с начала пандемии выросла вдвое

По состоянию на 08:00 мск 11 декабря в мире зарегистрировано 69 592 554 случая заражения COVID-19. Вылечились от коронавируса более 44,8 миллиона пациентов, скончались 1 581 856.

Больше всего инфицированных зафиксировано в США – с начала пандемии в Соединенных Штатах заразились коронавирусом 15 611 014 человек. На втором месте – Индия, здесь выявлено 9 796 744 случая COVID-19. Следом идет Бразилия, где с начала пандемии зарегистрировано 6 781 799 заболевших.

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