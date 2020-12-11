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Во Франции из-за коронавируса продлили комендантский час

11:46
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Число заболевших продолжает расти

Число заболевших коронавирусом в мире приблизилось к отметке в 70 миллионов человек. В Западной Европе рост пандемии постепенно снижается, однако снимать ограничения большинство стран пока не планируют, передает "ТВ Центр".
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Во Франции действие комендантского часа продлили ещё на три недели - до 7 января. Причём, он будет начинаться не с девяти, а с восьми часов вечера. Как сообщил согражданам премьер Жан Кастекс, не будет сделано исключения даже для новогодней ночи. Останутся закрытыми и общественные заведения - театры, музеи и спортивные центры.

Продолжается и череда отмен в мире большого спорта. В январе не состоится Чемпионат Европы по фигурному катанию в Хорватии. А в конце этого года - гран-при сезона в столице Китая. Но самая тревожная ситуация с COVID-19 - в Северной и Южной Америке. Рекордный рост заболеваний в Бразилии - третий день подряд в стране выявляют по 50 тысяч инфицированных. На этом фоне неожиданное заявление сделал президент Жаир Болсонару, по словам которого страна почти преодолела пандемию.

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