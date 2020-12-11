Продление санкций и Brexit: что обсудили на саммите ЕС

Многие вопросы не решены

Европейский Союз ещё на полгода продлил экономические санкции против России. Решение принято в первый день работы саммита ЕС. Ограничения вводятся и в отношении Турции. В пятницу лидеры 27 стран Европы обсудят вопросы, договориться по которым пока не получается. С трудом принят семилетний бюджет. А вот что делать с "Брекситом", пока не понятно.

Напряжённая пьеса в нескольких актах под названием "согласуют ли в Европе новый бюджет" заставила понервничать, кажется, всех политиков Старого Света. Польша и Венгрия до последнего отчаянно пытались продавить свою позицию, и лишь в самый последний момент неожиданно уступили. Все возражения сняты, вето дезавуировано. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своих соцсетях не скрывает восторг:

"Европа идёт дальше! Европейский совет договорился о бюджете ЕС и "Следующем поколении ЕС". 1,8 триллиона евро для обеспечения нашего восстановления и построения более устойчивого, экологичного и цифрового ЕС".

О том, что Будапешт и Варшаву не устраивают доводы Брюсселя, лидеры этих государств намекали давно. В ноябре перешли к открытым действиям, заблокировав одобрение семилетнего бюджета и фонда борьбы с последствиями пандемии. Причина проста: в комплекте шла необходимость соблюдать верховенство европейского законодательства. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Европа таким образом пытается шантажом заставить восточноевропейские страны приглашать к себе беженцев. Польша увидела попытку принуждения признать в стране однополые браки. Подписи под документами ставить не захотели. Тогда в Брюсселе намекнули: мол, страны больше берут из общей кассы, чем отдают, а так дела не делаются. С этими доводами пришлось согласиться.

"Скромно отмечу, что именно мы спасли единство Европейского Союза. Так что не забывайте - этот спор касался не только верховенства закона и регулирования финансовых вопросов, но и будущего всего Европейского Союза! Мы боремся за свои права! Мы отказались от шантажа и от принуждения к тому, что неприемлемо для наших стран. Это хороший результат для будущего Европы", - заявил Виктор Орбан.

Впрочем, одно вымученное с таким трудом решение - далеко не всё будущее, о котором договорились лидеры Старого Света. Одобрен пакет расширения санкций в отношении Турции. Европейская элита недовольна действиями Анкары в Средиземном море. Более того, если турки не возьмутся за ум, в марте их может ждать ещё один пакет ограничений. При этом крест на взаимовыгодном сотрудничестве никто ставить не собирается. На повестке саммита ещё одна непростая тема - близится 1 января, а развод Великобритании с Евросоюзом всё ещё не случился. И перспектива финального договора ещё не ясна.

"По Brexit переговоры все еще продолжаются, и мы доверяем Комиссии. Долгих дебатов не будет - мы намерены защищать европейские интересы", - заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Зато европейские лидеры вновь проявили необыкновенную слаженность, когда речь зашла о санкциях в отношении России. Некий источник сообщил журналистам, что решение продления ограничений принималось вскользь. Как такового обсуждения даже не было. Европа продолжает активно обвинять Москву в несоблюдении Минских договорённостей. Закрывая глаза на то, что именно Киев прямым текстом призывает отредактировать документ.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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