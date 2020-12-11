Военные США приведены в боеготовность из-за возможной атаки Ирана

Об этом сообщают СМИ

Американские военные на Ближнем востоке приведены в режим повышенной готовности. Пентагон ждёт атаку со стороны Ирана.

Об этом сообщило издание Politico. Правда, пока никаких угроз от исламской республики не поступало, но это не помешало заокеанскому командованию на всякий случай отправить в регион несколько бомбардировщиков, авианосец и дополнительную эскадрилью истребителей из Европы.

В Вашингтоне считают, что это удержит Тегеран от агрессивных действий, вероятность которых связывают с годовщиной убийства иранского военачальника Касема Сулеймани, передает "ТВ Центр".

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