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Военные США приведены в боеготовность из-за возможной атаки Ирана

11:53
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Об этом сообщают СМИ

Американские военные на Ближнем востоке приведены в режим повышенной готовности. Пентагон ждёт атаку со стороны Ирана.

Об этом сообщило издание Politico. Правда, пока никаких угроз от исламской республики не поступало, но это не помешало заокеанскому командованию на всякий случай отправить в регион несколько бомбардировщиков, авианосец и дополнительную эскадрилью истребителей из Европы.

В Вашингтоне считают, что это удержит Тегеран от агрессивных действий, вероятность которых связывают с годовщиной убийства иранского военачальника Касема Сулеймани, передает "ТВ Центр".

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