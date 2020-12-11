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Российские военные помогают сирийцам патрулировать Голаны

12:02
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Многие годы принадлежность Голан - камень преткновения в конфликте двух стран - Сирии и Израяля

При поддержке российских бойцов. В Сирии наши военнослужащие помогают правительственной армии патрулировать зону Голанских высот. Под контролем местность вдоль линии "Браво" - она разделяет территорию между Израилем и Арабской республикой. Во время войны участок долго удерживали террористы. Сейчас же там размещены пять российских постов, а наши военные регулярно проводят учения.

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова

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