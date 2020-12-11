Российские военные помогают сирийцам патрулировать Голаны

Многие годы принадлежность Голан - камень преткновения в конфликте двух стран - Сирии и Израяля

При поддержке российских бойцов. В Сирии наши военнослужащие помогают правительственной армии патрулировать зону Голанских высот. Под контролем местность вдоль линии "Браво" - она разделяет территорию между Израилем и Арабской республикой. Во время войны участок долго удерживали террористы. Сейчас же там размещены пять российских постов, а наши военные регулярно проводят учения.

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"